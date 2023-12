Die Aktie von United Internet (WKN: 508903) hatte nach dem Markieren eines Mehrjahrestiefs bei 20,76 EUR im März 2020 eine dynamische Rally gestartet, die die Notierung bis auf im August 2020 gesehene 43,88 EUR katapultierte. Ausgehend von diesem 2-Jahres-Hoch, etablierte der Wert einen Abwärtstrend, der weiterhin intakt ist. Zuletzt verzeichnete er im Juli dieses Jahres ein Dekadentief bei 12,38 EUR. Der hier gestartete mittelfristige Aufwärtstrend könnte Bestandteil einer auch übergeordneten Bodenbildung werden. Hierzu bedarf es der nachhaltigen Überwindung (Wochenschlusskursbasis) der zur Wochenmitte erreichten kritischen Barriere bei 22,61-22,87 EUR. Zuvor hatte das Papier am selben Tag ein mittelfristiges Anschlusskaufsignal in Gestalt eines bullishen Ausbruchs aus einer mehrmonatigen Trading-Range (18,63-21,50 EUR) generiert. Unterstützt ist der Wert aktuell bei 21,50 EUR und 20,17-21,06 EUR. Die Bullen bleiben in einer starken Position, solange der letztgenannte Support nicht per Tagesschluss unterboten wird. Oberhalb der Marke von 22,87 EUR würden potenzielle Mittelfrist-Ziele bei 26,24 EUR, 28,30 EUR und 31,20/32,33 EUR in den Blick rücken.