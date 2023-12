Der deutsche Aktienmarkt neigte am Donnerstag zur Schwäche. Der DAX gab bei niedrigen Umsätzen um 0,27 Prozent auf 16.687 Punkte nach. MDAX und TecDAX verbuchten Abschläge von 0,49 respektive 0,36 Prozent. In den drei Indizes gab es 35 Gewinner und 62 Verlierer. Das Abwärtsvolumen lag bei 63 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sprang um 0,65 Punkte auf ein Wochenhoch bei 13,41 Zählern. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Technologiewerte (+0,42%) und Banken (+0,29%) gegen den Trend gesucht. Sehr schwach präsentierten sich Einzelhandelswerte (-3,42%) und Softwareaktien (-1,08%). Commerzbank belegte mit einem Plus von 1,33 Prozent die DAX-Spitze. Das Geldinstitut hatte am Vorabend mitgeteilt, dass nun alle Genehmigungen für das angekündigte neue Aktienrückkaufprogramm vorlägen. Sartorius sank als Schlusslicht im Leitindex nachrichtenlos um 2,40 Prozent.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 0,87 Prozent auf 37.404 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,23 Prozent auf 16.757 Zähler. 79 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Aufschläge. Das Aufwärtsvolumen dominierte klar mit 89 Prozent. Es gab 92 neue 52-Wochen-Hochs und 20 Tiefs. Der US-Dollar stand nach schwachen Konjunkturdaten gegenüber allen anderen Hauptwährungen unter Druck. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,52 Prozent fester bei 1,0999 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries zog nach zwischenzeitlicher Markierung eines 5-Monats-Tiefs um drei Basispunkte auf 3,89 Prozent an. Gold stieg an der Comex um 0,40 Prozent auf 2.056 USD und probt nun charttechnisch den Ausbruch aus der etablierten mehrtägigen Seitwärtskonsolidierung. WTI-Öl verbilligte sich nach der Nachricht, dass Angola aus der Allianz OPEC austreten wird, um 0,34 Prozent auf 73,97 USD. Das Land produziert 1,1 Millionen Barrel pro Tag. Kursierenden Spekulationen zufolge könnten die bedeutenderen Vereinigten Arabischen Emirate diesem Schritt folgen.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,28 Prozent tiefer bei 164,59 Punkten. Die Aktien von Tencent (-13,95%), Netease (-20,46%) und anderen Unternehmen aus dem Bereich Online-Gaming gerieten in Hongkong unter Druck nachdem die chinesische Regierung Einschränkungen für entsprechende Aktivitäten ankündigte. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,18 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.670) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite vor allem auf die US-Daten zum PCE-Preisindex, den persönlichen Ausgaben und Einkommen, der Verbraucherstimmung und den Neubauverkäufen. Unternehmensseitig stehen adidas und Puma im Fokus nachdem der US-Konkurrent Nike gestern nach US-Börsenschluss enttäuschende Umsatzzahlen vorgelegt hat. Die Nike-Aktie brach im nachbörslichen US-Handel um knapp 12 Prozent ein.