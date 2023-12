Die SAP-Aktie (WKN: 716460) bewegt sich ausgehend vom im September 2022 bei 79,58 EUR verzeichnetes 6-Jahres-Tief in einem intakten langfristigen Aufwärtstrend. Ende November konnte sie die aus dem Jahr 2020 stammende historische Bestmarke bei 143,32 EUR überwinden und nachfolgend bis zum 6. Dezember auf ein neues Allzeithoch bei 149,12 EUR vorstoßen. Die dort gestartete Abwärtskorrektur schickte die Notierung wieder signifikant unter das Hoch aus dem Jahr 2020. Zuletzt traf sie auf ein wichtiges Supportcluster resultierend aus der steigenden 50-Tage-Linie, dem 50%-Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses und der im November überwundenen Eindämmungslinie entlang der Hochpunkte vom Juli und September. Dieses Unterstützungsbündel triggerte eine deutlichere Gegenbewegung, die eine ausgeprägte Lunte im Kerzenchart und damit ein Indiz für Nachfrage am erreichten Kursniveau hinterließ. Nächster Widerstand befindet sich bei 138,68-139,06 EUR. Ein Tagesschluss darüber würde einen prozyklischen Hinweis für Erholungspotenzial in Richtung zunächst der Hürden bei 140,68/141,10 EUR und 142,29-143,90 EUR liefern. Oberhalb der Marke von 143,90 EUR (Tagesschlusskursbasis) wäre ein zeitnahes Wiedersehen mit dem Rekordhoch zu favorisieren. Dessen nachhaltige Überwindung per Wochenschluss würde schließlich den Haussetrend bestätigen und potenzielle nächste Ausdehnungsziele bei 152,84/154,34 EUR, 157,56 EUR und 160,66 EUR ins Spiel bringen. Mit Blick auf die Unterseite entstünde mit einem Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 135,46-136,23 EUR ein bearishes Anschlusssignal im kurzfristigen Zeitfenster. In diesem Fall wäre eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung zunächst 130,84-132,71 EUR einzuplanen. Zu einer Eintrübung der Ausgangslage im übergeordneten Zeitfenster käme es erst unterhalb der breiten Unterstützungsregion 118,52-120,26 EUR.