Der deutsche Aktienmarkt bot am letzten Handelstag vor Weihnachten bei sehr dünnen Umsätzen ein gemischtes Bild. Der DAX schloss 0,11 Prozent tiefer bei 16.706 Punkten. Auf Wochensicht gab er um 0,27 Prozent nach. MDAX und TecDAX sanken am Berichtstag um 1,01 und 0,03 Prozent. In den drei Indizes gab es 43 Gewinner und 51 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog indes mit 66 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX fiel um 0,16 Punkte auf 13,25 Zähler. Stärkste Sektoren waren Banken (+0,82%) und Telekommunikation (+0,58%). Am schwächsten tendierten Einzelhandelswerte (-3,97%) und Konsumwerte (-2,70%). BMW kletterte nachrichtenlos um 1,10 Prozent und belegte damit die DAX-Spitze. Commerzbank folgte mit einem Plus von 0,94 Prozent. Zalando sackte als Schlusslicht um 7,38 Prozent ab. Hier belasteten die Sorge vor einer schwachen Konsumnachfrage und dem geplanten Börsengang des chinesischen Konkurrenten Shein. Die Aktien von adidas (-5,29%) und der im MDAX notierten Puma (-7,18%) litten unter schwachen Zahlen des US-Konkurrenten Nike (-11,83%).

An der Wall Street wurde gestern bereits gehandelt. Der Dow Jones Industrial kletterte um 0,43 Prozent auf 37.545 Punkte. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,60 Prozent nach oben auf ein neues Allzeithoch bei 16.878 Zählern. 72 Prozent der Werte an der NYSE verzeichneten Kursgewinne. Das Aufwärtsvolumen betrug 78 Prozent. Es gab 222 neue 52-Wochen-Hochs und lediglich drei Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg gegen Ende des New Yorker Handels um 0,25 Prozent auf 1,1042 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um einen Basispunkt auf 3,89 Prozent nach. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich nach einer Attacke auf ein Containerschiff im Roten Meer durch die Huthi-Miliz um 2,24 Prozent auf ein Monatshoch bei 75,21 USD. Gold stieg an der Comex um 0,41 Prozent auf 2.078 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,07 Prozent fester bei 166,96 Punkten. Die Gewinne der chinesischen Industrieunternehmen sprangen im November um 29,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Online-Gaming-Aktien wie Tencent (+4,16%) und NetEase (+10,41%) zeigten in Hongkong kräftige Aufschläge nachdem die chinesische Regulierungsbehörde versicherte, die Sorgen der Anteilseigner hinsichtlich angekündigter Einschränkungen zur Eindämmung exzessiven Online-Gamings „sorgfältig zu prüfen“. Der Hang Seng Index zog um 1,82 Prozent an. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.798) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute stehen keine relevanten Veröffentlichungen auf der Agenda.