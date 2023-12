Das Währungspaar EUR/USD hatte im Januar 2021 ein zyklisches Mehrjahreshoch bei 1,2349 USD ausgebildet und ging anschließend in einen bis September 2022 andauernden Abverkauf über. Ausgehend vom dort bei 0,9536 USD markierten 20-Jahres-Tief übernahmen die Euro-Bullen das Ruder. Der etablierte Aufwärtstrend beförderte die Notierung bis auf im Juli gesehene 1,1276 USD. Nach einer bis 1,0448 USD hinabführenden Korrektur strebt die Preiskurve seit Oktober wieder nordwärts. Nach der Überwindung aller relevanten gleitenden Durchschnittslinien und des 78,6%-Fibonacci-Retracements sieht sie sich nun potenziellen nächsten Zielen und Barrieren bei 1,1129/1,1149 USD und 1,1198/1,1223 USD gegenüber. Erst oberhalb der Marke von 1,1276 USD entstünde deutlicheres Potenzial im Rahmen des dann bestätigten Aufwärtstrends mit Zielrichtung 1,1450-1,1512 USD. In der ganz kurzen Frist würde ein Rücksetzer mit Blick auf die Saisonalität nicht überraschen. Laut Daten von Seasonax verbuchte das Währungspaar in neun der vergangenen zehn Jahre zwischen dem 29. Dezember und dem 3. Januar einen Rückgang. Die durchschnittliche Rendite des saisonalen Musters betrug minus 0,73 Prozent (Median: -0,73%). Als mögliche nächste Auffangregion für den Fall eines solchen Pullbacks könnte die Zone 1,0994-1,1040 USD fungieren. Darunter entstünde deutlicheres Abwärtspotenzial in Richtung 1,0888-1,0930 USD und eventuell 1,0831-1,0842 USD.