Der deutsche Aktienmarkt konnte zur Wochenmitte in einem nachrichtenarmen und volumenschwachen Handel Zugewinne verbuchen. Der DAX kletterte um 0,22 Prozent auf 16.742 Punkte. MDAX und TecDAX legten um 0,79 respektive 0,46 Prozent zu. In den drei Indizes gab es 66 Kursgewinner und 31 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 72 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX stieg um 0,25 Punkte auf 13,50 Zähler. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Einzelhandelswerte (+1,30%) die Nase vorne, gefolgt von Finanzdienstleistern (+1,19%) und Softwareaktien (+1,12%). Zur Schwäche neigten vor allem die Sektoren Telekommunikation (-0,54%), Versicherungen (-0,54%) und Transport (-0,53%). Siemens Energy belegte mit einem Plus von 5,44 Prozent die DAX-Spitze. Der Titel profitierte wie andere Werte aus dem Bereich Windkraft weltweit von der Meldung mehrerer Großaufträge seitens des dänischen Konkurrenten Vestas. Bayer zog um 2,32 Prozent an. Der Konzern konnte in den USA einen Glyphosat-Rechtsstreit gewinnen.

An der Wall Street verbesserte sich der Dow Jones Industrial um 0,30 Prozent auf ein Rekordhoch bei 37.657 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 rückte um 0,17 Prozent auf eine neue historische Bestmarke bei 16.907 Zählern vor. An der NYSE gab es 1.712 Gewinner und 1.108 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 54 Prozent. 234 neuen 52-Wochen-Hochs standen lediglich vier Tiefs gegenüber. Der US-Dollar stand gegenüber allen anderen Hauptwährungen unter Druck. EUR/USD stieg um 0,57 Prozent auf ein Mehrmonatshoch bei 1,1105 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um zehn Basispunkte auf ein 5-Monats-Tief bei 3,79 Prozent. Gold stieg an der Comex um 0,93 Prozent auf 2.089 USD und verzeichnete damit den höchsten Tagesschluss seiner Geschichte. WTI-Öl verbilligte sich um 2,21 Prozent auf 73,90 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh ganz überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,21 Prozent fester bei 169,26 Punkten. Besonders kräftig aufwärts ging es mit dem Hang Seng Index (+2,72%) in Hongkong und dem chinesischen CSI 300 (+2,34%). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,13 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.793) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus auf die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Die Ölpreise könnten Impulse von den US-Lagerbestandsdaten erhalten.