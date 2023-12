Nächste Unterstützungen:

16.714

16.691

16.649

Nächste Widerstände:

16.748

16.769-16.790

16.858

Das kurzfristige Chartbild bleibt neutral. Im Fokus steht heute die von den Bullen attackierte Hürde bei 16.769-16.790 Punkten. Ein Stundenschluss darüber würde das ganz kurzfristige technische Bias aufhellen mit möglichen nächsten Zielen bei 16.858 Punkten und 16.869-16.895 Punkten. Oberhalb der letztgenannten Zone wäre ein erneuter Test des Rekordhochs bei 17.003 Punkten und eventuell eine unmittelbare Ausdehnung der Rally an die Fibonacci-Marke bei 17.045 Punkten zu favorisieren. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Notierung über nächste Supportmarken bei 16.714 Punkten, 16.691 Punkten und 16.649 Punkten. Ein bearishes Anschlusssignal und damit ein Indiz für einen möglichen Übergang vom aktuellen Konsolidierungsmodus in eine deutlichere Abwärtskorrektur würde unterhalb von 16.624 Punkten generiert. Potenzielle nächste Abwärtsziele lauten in diesem Fall 16.595/16.607 Punkte, 16.516/16.529 Punkte und 16.443-16.470 Punkte.