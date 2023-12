Der deutsche Aktienmarkt neigte am Donnerstag bei sehr dünnen Umsätzen und ebenfalls dünner Nachrichtenlage zur Schwäche. Der DAX schloss 0,24 Prozent tiefer bei 16.702 Punkten. MDAX und TecDAX verabschiedeten sich mit Abschlägen von 0,34 respektive 0,11 Prozent aus dem Handel. In den drei Indizes gab es 30 Kursgewinner und 64 Verlierer. Das Abwärtsvolumen betrug 78 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX sank um 0,02 Punkte auf 13,48 Zähler. Alle Sektorenindizes verbuchten Minuszeichen. Am schwächsten tendierten Banken (-0,76%) und Technologiewerte (-0,72%). Continental belegte mit einem Plus von 0,60 Prozent nachrichtenlos die DAX-Spitze. Siemens Energy hielt mit einem Minus von 0,97 Prozent die rote Laterne. Im TecDAX war Morphosys (+2,88%) am stärksten gesucht. Der Titel konnte auf Jahressicht um rund 188 Prozent zulegen und wird damit im HDAX in der Relative-Stärke-Betrachtung nur noch von Redcare Pharmacy übertroffen (+203%).

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 0,14 Prozent auf ein neues Rekordhoch bei 37.710 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 schloss nach zwischenzeitlicher Markierung eines Allzeithochs 0,05 Prozent tiefer bei 16.898 Zählern. An der NYSE gab es 1.347 Kursgewinner und 1.485 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen überwog mit 53 Prozent. 114 neuen 52-Wochen-Hochs standen lediglich zwei Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete gegenüber allen anderen Hauptwährungen mit Ausnahme des Yen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,35 Prozent tiefer bei 1,1068 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasury Notes stieg ausgehend vom am Vortag verbuchten 5-Monats-Tief um fünf Basispunkte auf 3,84 Prozent. Trotz überraschend stark gesunkener Lagerbestände verbilligte sich WTI-Öl um 2,94 Prozent auf 71,93 USD. Gold gab an der Comex um 0,79 Prozent auf 2.077 USD nach.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh uneinheitlich. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,07 Prozent tiefer bei 169,25 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,09 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (16.727) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Chicagoer Einkaufsmanagerindex. An den deutschen Börsen findet heute lediglich ein verkürzter Handel bis 14.00 Uhr statt (Jahresschlussbörse). Wir wünschen Ihnen viel Erfolg beim Handel zum Jahresendspurt und einen guten Start ins Börsenjahr 2024! Der erste Handelstag im neuen Jahr ist Dienstag, der 2. Januar 2024.