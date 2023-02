Die Aktie des Pharma- und Laborzulieferers Sartorius (WKN: 716563) hatte im November 2021 ein Allzeithoch bei 631,60 EUR markiert. Im Rahmen des anschließenden Kursverfalls brach sie ihren zyklischen Aufwärtstrend und rutschte bis auf ein im Juni 2022 verzeichnetes Verlaufstief bei 293,30 EUR ab. Einer Erholung bis auf 458,20 EUR folgte ein Rücksetzer bis auf 311,00 EUR. Seit Oktober orientiert sich der Wert wieder mittelfristig nordwärts. Aktuell korrigiert er die zweite Aufwärtswelle und erreichte im gestrigen Handel das Supportcluster aus dem 38,2%-Fibonacci-Retracement und der steigenden 20-Tage-Linie. Hiervon ausgehend konnte sich der Anteilsschein bis zum Handelsschluss nach oben absetzen, was eine bullish zu wertende ausgeprägte Lunte in der Tageskerze hinterließ. Ein Tagesschluss oberhalb von 418,80-420,80 EUR würde nun ein erstes prozyklisches Indiz für eine mögliche Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends liefern. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem Tagesschluss über 441,50 EUR. Eine potenzielle mittelfristig relevante Ziel- und Widerstandszone lautet im Erfolgsfall 450,80-462,45 EUR. Weitere Hürden befinden sich bei 483,30-490,60 EUR und 501,60/502,37 EUR. Ein Tagesschluss unterhalb der aktuellen Supportzone bei 399,90-405,80 EUR sowie ein Rutsch unter 394,80 EUR würden derweil Signale für eine preisliche Ausdehnung der laufenden Korrektur liefern. Ein möglicher Auffangbereich liegt in diesem Fall bei 369,40-382,60 EUR. Solange diese Zone nicht nachhaltig verletzt wird, bleiben die Bullen mittelfristig in einer starken Position. Unmittelbar bearish würde es nun unterhalb von 348,00 EUR.