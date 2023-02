Nächste Unterstützungen:

15.080

14.970-15.007

14.941

Nächste Widerstände:

15.140-15.186

15.230

15.250/15.270

Solange die kurzfristig kritische Supportzone bei 14.970-15.007 Punkten weiterhin verteidigt werden kann, besteht die Chance einer Wiederaufnahme des Aufschwungs vom vor 2 Wochen notierten Tief bei 14.906 Punkten. Das ganz kurzfristige Chartbild gestaltet sich nun mit Blick auf die enge Trading-Range der letzten Tage neutral. Eine Richtungsentscheidung sollte nicht mehr lange auf sich warten lassen. Der Index sieht sich der hartnäckigen Hürde bei derzeit 15.140-15.186 Punkten gegenüber. Deren Herausnahme per Stundenschluss würde potenzielle Ziele bei 15.230 Punkten und 15.250/15.270 Punkten aktivieren. Darüber würde der intakte mittelfristige Aufwärtstrend bestätigt mit nächsten möglichen Zielen bei 15.343 Punkten und 15.530-15.605 Punkten. Nächster Support befindet sich bei 15.080 Punkten. Eine Verletzung der Unterstützungszone 14.970-15.007 Punkte per Stundenschluss wäre bearish im Sinne einer zu erwartenden weiteren korrektiven Abwärtswelle vom Hoch bei 15.270 Punkten. In diesem Fall liegen nächste potenzielle Ziele bei 14.941 Punkten, 14.906 Punkten und 14.812-14.833 Punkten.