Der TecDAX hatte im November 2021 ein 21-Jahres-Hoch bei 4.010 Punkten markiert. Die darunter ausgebildete mehrmonatige obere Umkehrformation wurde im Januar 2022 mit dem Rutsch unter die Marke von 3.536 Punkten komplettiert. Seither befanden sich die Bären übergeordnet am Ruder. Ausgehend vom im Oktober verzeichneten 2-Jahres-Tief bei 2.589 Punkten, startete ein Erholungstrend, der die Notierung signifikant über die 200-Tage-Linie beförderte. Zuletzt konsolidierte der Index unterhalb einer übergeordnet kritischen Widerstandszone seitwärts. Gelänge ein nachhaltiger Ausbruch über 3.216-3.241 Punkte, insbesondere per Wochenschluss, würde eine große untere Umkehrformation bestätigt. Potenzielle nächste Hürden und Ziele befinden sich im Erfolgsfall bei 3.299/3.300 Punkten 3.394 Punkten und 3.460-3.560 Punkten. Ein signifikanter Rutsch unter 3.122 Punkte würde hingegen ein Warnsignal an die Bullen darstellen. Weitere Abgaben in Richtung 3.025-3.069 Punkte wären dann in der kurzen Frist einzuplanen. Die derzeit konstruktive Lage im mittelfristigen Zeitfenster würde mit einer Verletzung der massiveren Supportzone bei 2.887-2.988 Punkten zerstört.