Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) hatte im März 2020 ein Dekadentief bei 37,36 EUR markiert. Die anschließende Hausse beförderte sie bis auf im April 2021 verzeichnete 72,88 EUR. Seither befanden sich die Bären übergeordnet am Ruder. Zuletzt näherte sich der Wert am 28. September vergangenen Jahres mit einem Verlaufstief bei 37,90 EUR dem Tief aus dem Jahr 2020 bis auf unmittelbare Rufweite an. Die an diesem Tag geformte bullishe Hammer-Kerze triggerte eine dynamische Erholungsrally, die die Notierung signifikant über ihre 200-Tage-Linie und im Januar schließlich über die Nackenlinie einer langfristigen inversen Kopf-Schulter-Formation beförderte. Diese Rally wurde in den vergangenen Wochen unterhalb des erzielten 9-Monats-Hochs bei 53,38 EUR seitwärts auskonsolidiert. Im gestrigen Handel schraubte sich der Anteilsschein schließlich begleitet von hohem Volumen über die obere Begrenzung der Konsolidierung und triggerte damit ein bullishes Anschlusssignal. Potenzielle nächste Ziele und Hürden lauern bei 54,01 EUR, 55,15 EUR, 56,06 EUR und 57,00-57,21 EUR. Darüber befinden sich mögliche Ausdehnungsziele bei 58,91 EUR und 60,39 EUR. Ein Tagesschluss unter 52,79 EUR sowie ein Rutsch unter 52,02/52,17 EUR würden nun kurzfristig bearishe Signale senden. In diesem Falle wäre ein deutlicherer Rücksetzer in Richtung 51,00/51,25 EUR und 48,87-49,68 EUR einzuplanen. Erst mit einer nachhaltigen Verletzung der letztgenannten Zone (Tagesschlusskursbasis) würde sich auch das mittelfristige Chartbild beginnen einzutrüben. Unterhalb von 45,01-46,22 EUR würde schließlich auch das Szenario einer langfristigen unteren Trendwende zerstört.