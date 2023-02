Die Bayer-Aktie (WKN: BAY001) etablierte ausgehend von einem im Jahr 2015 bei 146,45 EUR verzeichneten Rekordhoch einen mehrjährigen Abwärtstrend. Im Oktober 2020 markierte sie ein 9-Jahres-Tief bei 39,91 EUR. Anschließend konnte der Anteilsschein einen primären Aufwärtstrend entwickeln, der weiterhin intakt ist. Im Rahmen einer zweiten Aufwärtswelle vom im Dezember 2021 gesehenen Reaktionstief bei 43,91 EUR konnte sich der Kurs bis auf ein am 13. April 2022 verbuchtes 2-Jahres-Hoch bei 67,99 EUR hinaufschrauben. Anschließend durchlief das Papier eine Korrekturphase. Im September erreichte es ein bedeutendes Supportcluster, welches aus der langfristigen Aufwärtstrendlinie sowie dem 161,8%-Fibonacci-Projektionsniveau resultierte. Der auf dem dort bei 46,70 EUR markierten Verlaufstief geformte kurzfristige Doppelboden bildete den Ausgangspunkt für einen bislang dreiwelligen Erholungstrend. Die laufende dritte Welle beschleunigte die mittelfristige Rally deutlich und beförderte die Notierung nachhaltig über alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien. Im gestrigen Handel verzeichnete sie ein 8-Monats-Hoch bei 65,66 EUR und formte anschließend am dort befindlichen Ziel- und Widerstandscluster eine von hohem Handelsvolumen begleitete bearishe Reversalkerze in Gestalt eines Dark Cloud Cover. Die negative Aussage dieser Tageskerze erhält durch die überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren zusätzliches Gewicht. Eine ausgedehnte Konsolidierung oder Korrektur im kurzfristigen Zeitfenster sollte daher eingeplant werden, solange kein Tagesschluss oberhalb von 65,66 EUR gelingt. Mögliche Auffangbereiche lauten 59,02-59,41 EUR und 56,98-57,87 EUR. Erst ein Tagesschluss unterhalb des Supportclusters bei 54,94-56,03 EUR würde das mittelfristige Chartbild eintrüben. Oberhalb von 65,66 EUR entstünde ein prozyklisches Anschlusskaufsignal mit nächstem Ziel bei 67,49-68,12 EUR. Die nachhaltige Überwindung dieser Zone würde das langfristige Chartbild signifikant aufhellen und mittelfristige Chancen in Richtung 73,63 EUR und 76,59/78,34 EUR offerieren. Das Unternehmen wird am 28. Februar seine Quartalszahlen präsentieren.