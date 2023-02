Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Donnerstag die positiven Vorzeichen. Der DAX schloss 0,72 Prozent fester auf einem 12-Monats-Hoch bei 15.523 Punkten. Beflügelt wurde der Leitindex von starken Siemens-Zahlen. MDAX und TecDAX verbuchten indes Abschläge von 0,62 respektive 0,17 Prozent. In den drei Indizes gab es 57 Gewinner und 38 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 68 Prozent. Stärkste Sektoren waren Industrie (+3,03%) und Technologie (+2,13%). Die deutlichsten Abschläge auf Sektorenebene waren bei Einzelhandelswerten (-2,84%) sowie Pharma & HealthCare (-1,60%) zu beobachten. Die Siemens-Aktie belegte mit einem Plus von 6,68 Prozent die DAX-Spitze. Fresenius SE konnte dahinter um 3,99 Prozent zulegen. Hier stützte die Bestätigung von Unternehmensseite, dass der Konzern eine Dekonsolidierung der Tochter FMC (-2,91%) prüfe. Bayer büßte als Schlusslicht nach Gewinnmitnahmen 3,30 Prozent ein.

An der Wall Street gab der Dow Jones Industrial um 0,73 Prozent auf 33.700 Punkte nach. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,91 Prozent auf 12.381 Zähler. 71 Prozent der Werte an der NYSE schlossen im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen betrug 74 Prozent. 88 neuen 52-Wochen-Hochs standen zehn Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte um vier Basispunkte auf 3,67 Prozent. Gold gab an der Comex um 0,99 Prozent auf 1.872 USD nach. WTI-Öl verbilligte sich um 0,97 Prozent auf 77,71 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,97 Prozent tiefer bei 166,17 Punkten. Die Verbraucherpreisinflation in China lag im Januar mit 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr im Rahmen der Erwartungen der Analysten. Die Produzentenpreise gaben derweil in der zweitgrößten Volkswirtschaft um 0,8 Prozent nach (Konsensschätzung: -0,5%). Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,18 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.407) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Carl Zeiss Meditec. Deutlich schwächer in den Handel starten dürfte die Aktie von adidas. Der Sportartikelhersteller lieferte gestern Abend einen sehr verhaltenen Ausblick auf das Gesamtjahr.