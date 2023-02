Nächste Unterstützungen:

15.486-15.521

15.363-15.405

15.222-15.278

Nächste Widerstände:

15.659

15.737

15.886/15.912

Auf Basis der Tageskerze entstand ein bearisher Shooting Star. Dieses Muster stellt in der Gesamtschau mit der überkauften Lage in den markttechnischen Indikatoren und vorliegenden negativen Divergenzen zur Preiskurve ein Warnsignal für die Bullen dar. Eine Ausdehnung der jüngsten Konsolidierungstendenzen sollte daher eingeplant werden. Der mittelfristige Aufwärtstrend wurde jedoch formell bestätigt. Unter Chance-Risiko-Aspekten erscheinen neue Long-Positionierungen lediglich in deutlichere Rücksetzer hinein interessant. Die Stops bestehender Long-Positionen sollten zur Gewinnsicherung engmaschig nachgezogen werden. Nächste Unterstützungen lauten 15.486-15.521 Punkte und 15.363-15.405 Punkte. Darunter (Stundenschlusskursbasis) würde sich das kurzfristige Chartbild leicht eintrüben mit nächstem potenziellem Ziel 15.222-15.278 Punkte. Nächster Widerstand liegt bei 15.659 Punkten. Darüber würde der gestrige Ausbruch bestätigt mit nächsten möglichen Zielen bei 15.737 Punkten und 15.886/15.912 Punkten.