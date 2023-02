Die Aktie der Deutschen Bank (WKN: 514000) war anlässlich des Corona-Ausverkaufs bis auf ein im März 2020 markiertes Allzeittief bei 4,45 EUR eingebrochen. Die anschließende Hausse beförderte sie bis auf ein am 10. Februar 2022 verzeichnetes 4-Jahres-Hoch bei 14,64 EUR und damit an eine bedeutsame Hürde (Kurslücke vom 2. Februar 2018). Dort startete ein korrektiver Abwärtstrend, der die Notierung bis auf ein am 3. Oktober bei 7,25 EUR gesehenes Verlaufstief zurückführte. Seither dominieren wieder die Bullen das Kursgeschehen. Im Rahmen eines dynamischen mittelfristigen Aufwärtstrends spurtete die Aktie signifikant über ihre mittlerweile nordwärts drehende 200-Tage-Linie bis auf ein 11-Monats-Hoch bei 12,36 EUR und damit in den Widerstandsbereich der Abwärtslücke vom 24. Februar 2022. Die dort am 30. Januar dieses Jahres geformte Bearish-Harami-Tageskerze triggerte einen deutlichen Rücksetzer. Der übergeordnete Aufwärtstrend erscheint derzeit nicht gefährdet. Am Freitag zeigte der Wert einen Stabilisierungsversuch in Gestalt eines Southern Doji knapp oberhalb der mehrmonatigen Aufwärtstrendlinie und der steigenden 50-Tage-Linie. Es bleibt abzuwarten, ob bereits am aktuellen Supportbereich 11,02-11,31 EUR ein belastbares Korrekturtief ausgebildet werden kann. Darunter (Tagesschlusskursbasis) wäre eine Ausdehnung des Pullbacks in Richtung der nächsten relevanten Auffangzone 10,41-10,79 EUR zu favorisieren. Das mittelfristige Chartbild würde sich erst mit einer nachhaltigen Verletzung der Unterstützungsregion 9,20-9,68 EUR eintrüben. Mit Blick auf die Oberseite lassen sich nächste Hürden und potenzielle Ziele im Rahmen einer möglichen Erholung vom aktuellen Kursniveau bei 11,90 EUR und 12,09 EUR ausmachen. Ein Tagesschluss über der letztgenannten Marke sowie ein Break über 12,36 EUR würde bullishe Anschlusssignale generieren. Als mögliche nächste Ziele würden im Erfolgsfall die Bereiche 12,56 EUR und 12,80-13,05 EUR fungieren. Darüber wäre im mittelfristigen Zeitfenster ein Vorstoß in Richtung 14,15/14,65 EUR vorstellbar.