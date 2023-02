Die Aktie des IT-Dienstleisters Bechtle (WKN: 515870) hatte im November 2021 ein Allzeithoch bei 69,56 EUR verzeichnet. Im Rahmen des anschließend etablierten Abwärtstrends rutschte sie bis auf ein am 29. Dezember markiertes 2-Jahres-Tief bei 32,45 EUR. Mit dem Kursanstieg am 26. Januar komplettierte der Wert einen mehrmonatigen Boden. Er schloss oberhalb des Reaktionshochs vom 11. November und überwand zugleich die 200-Tage-Linie. Bis auf ein im gestrigen Handel gesehenes 5-Monats-Hoch bei 41,77 EUR konnte er klettern. Anschließende Gewinnmitnahmen führten zur Ausbildung einer bearishen Engulfing-Tageskerze. Eine ausgedehnte Konsolidierung oder auch ein deutlicherer Rücksetzer würden nun auch mit Blick auf die überkaufte Situation in den markttechnischen Indikatoren nicht überraschen. Mögliche Auffangbereiche für den Fall eines Rücksetzers liegen bei 39,41/39,57 EUR und 38,05-38,43 EUR. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig (Tagesschlusskursbasis) unterschritten wird, bleiben die Bullen übergeordnet in einer starken Position. Ein Tagesschluss oberhalb der aktuellen Ziel- und Widerstandszone 41,77/42,08 EUR würde ein prozyklisches Anschlusskaufsignal generieren. Im Erfolgsfall lauten potenzielle nächste Ziele 43,57 EUR und 44,35 EUR. Darüber würde die langfristig bedeutsame Hürde bei 46,38/46,63 EUR in den Blick rücken.