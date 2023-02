Am deutschen Aktienmarkt überwogen zur Wochenmitte die positiven Vorzeichen. Stützend wirkten als taubenhaft wahrgenommene Aussagen des Fed-Chairman Powell vom Vorabend. Der DAX schloss mit einem Plus von 0,60 Prozent bei 15.412 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte rückte um 0,14 Prozent vor. Gegen den Trend endete der TecDAX 0,09 Prozent tiefer. In den drei Indizes gab es 56 Gewinner und 40 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 72 Prozent. Stärkste Sektoren waren Pharma & HealthCare (+2,69%) und Chemie (+1,94%). Am deutlichsten verloren Technologiewerte (-1,27%) und Medientitel (-0,87%). Die Bayer-Aktie vollzog an der DAX-Spitze einen Sprung um 6,01 Prozent nach oben. Beflügelt wurde das Papier vom Abgang des Vorstandschefs Baumann. Als Nachfolger tritt der ehemalige CEO der Pharma-Sparte von Roche Anderson in seine Fußstapfen. E.ON gewann nach positiv aufgenommenen Quartalszahlen 1,72 Prozent hinzu. VW büßte derweil nach schwachen Zahlen zum Cashflow 1,49 Prozent ein.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,61 Prozent tiefer bei 33.949 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 1,83 Prozent auf 12.495 Zähler nach. 64 Prozent der Werte an der NYSE endeten im negativen Terrain. Das Abwärtsvolumen lag bei 66 Prozent. Es gab 66 neue 52-Wochen-Hochs und sechs Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sank um vier Basispunkte auf 3,63 Prozent. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich trotz stärker als erwartet gestiegener Lagerbestände um 1,71 Prozent auf 78,46 USD. Gold handelte an der Comex wenig verändert bei 1.887 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Gegen den Trend orientierten sich der chinesische CSI 300 und der HSI in Hongkong aufwärts. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,30 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.519) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen Verbraucherpreise für Januar und die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe in den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Delivery Hero, Metro, Arcelormittal, Talanx, Astrazeneneca, Unilever und Pepsico. Siemens und Deutsche Börse lieferten bereits gestern Abend nach Xetra-Schluss starke Quartalszahlen. Siemens hob zudem seine Jahresprognosen an. Walt Disney (nachbörslich: +5,42%) konnte gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street mit seinen Quartalszahlen die Markterwartungen übertreffen und kündigte Stellenstreichungen an.