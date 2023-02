Diese Analyse wurde am 13.02.2023 um 07:45 Uhr erstellt.

Der DAX bestätigte am Freitag die negative Aussage der Vortageskerze (Shooting-Star) und orientierte sich von Beginn des Handels an südwärts. Oberhalb des am Nachmittag verbuchten 7-Tages-Tiefs bei 15.246 Punkten konnte er sich stabilisieren und schloss bei 15.308 Punkten.