Die adidas-Aktie (WKN: A1EWWW) hatte im August 2021 ein Allzeithoch bei 336,25 EUR markiert. Der damit verbundene Ausbruch über die alte Bestmarke vom Januar 2020 (317,45 EUR) erwies sich indes als kurzlebig. Der Wert etablierte stattdessen einen primären Abwärtstrend, der ihn bis auf ein am 3. November 2022 verzeichnetes 6-Jahres-Tief bei 93,40 EUR zurückwarf. Im Rahmen einer anschließenden bislang dreiwelligen Erholungsbewegung schwang sich die Notierung bis auf ein am 3. Februar gesehenes Rallyhoch bei 161,38 EUR hinauf. In Reaktion auf die Veröffentlichung eines schwachen Ausblicks auf das Gesamtjahr seitens des Unternehmens sackte der Kurs am 10. Februar begleitet von extrem hohen Handelsvolumen unter die 200-Tage-Linie ab und verletzte zugleich die Trendlinie des mittelfristigen Aufwärtstrends. Aktuell versucht sich das Papier auf einem Supportcluster zu stabilisieren, welches sich unter anderem aus der steigenden 50-Tage-Linie und dem Hoch der ersten Erholungswelle vom November 2022 ergibt. Ein nachhaltiger Rutsch unter diese Zone bei 135,41-137,15 EUR, insbesondere per Tagesschluss, würde das technische Bild weiter eintrüben und zeitnahe fortgesetzte Abgaben in Richtung 127,39/127,51 EUR, 124,00 EUR und eventuell 114,60-119,37 EUR nahelegen. Darunter würde der mittelfristige Trend gebrochen und es wäre ein Wiedersehen mit dem Baisse-Tief bei 93,40 EUR einzuplanen. Solange sich der Anteilsschein oberhalb des aktuellen Supports halten kann, besteht die Chance auf eine kurzfristige technische Gegenbewegung in Richtung 144,68-146,54 EUR. Ein signifikanter Tagesschluss darüber würde das kurzfristige Chartbild leicht aufhellen mit Chancen in Richtung 152,12-154,72 EUR. Zur Generierung eines Anschlusskaufsignals im mittelfristigen Zeitfenster bedarf es der Herausnahme der breiten Barriere bei 157,54-162,20 EUR per Tagesschluss. Im Erfolgsfall würde perspektivisch ein Vorstoß in Richtung 179-191 EUR möglich.