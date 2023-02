Der deutsche Aktienmarkt erholte sich zum Wochenstart etwas von den am Freitag verbuchten Verlusten. Nachrichtlich stützte, dass die EU-Kommission ihre Wachstumsprognosen für 2023 deutlich nach oben revidierte. Der DAX stieg um 0,58 Prozent auf 15.397 Punkte. MDAX und TecDAX verbesserten sich um 0,40 beziehungsweise 0,71 Prozent. Mit Blick auf die Sektoren-Performance tendierten lediglich Automobilwerte (-0,35%) und Einzelhandelswerte (-0,25%) schwächer. Am deutlichsten nach oben tendierten Konsumwerte (+1,16%), Chemiewerte (+1,01%) und Technologietitel (+0,98%). In den drei Indizes gab es 67 Gewinner und 28 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 75 Prozent. Beiersdorf klettere ohne Nachrichten an der DAX-Spitze um 1,91 Prozent, gefolgt von Sartorius (+1,87%) und FMC (+1,75%). Covestro bildete das Schlusslicht im Leitindex mit einem Minus von 1,08 Prozent.

An der Wall Street zog der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke um 1,11 Prozent auf 34.246 Punkte an. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 1,60 Prozent auf 12.502 Zähler. 73 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 75 Prozent. 87 neuen 52-Wochen-Hochs standen 13 Tiefs gegenüber. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,41 Prozent höher bei 1,0721 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um zwei Basispunkte auf 3,72 Prozent nach. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,56 Prozent auf 1.864 USD. WTI-Öl fiel um 0,55 Prozent auf 79,28 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,68 Prozent höher bei 166,30 Punkten. BIP-Daten aus Japan verfehlten die Markterwartungen. Die drittgrößte Volkswirtschaft wuchs im vierten Quartal um annualisierte 0,6 Prozent. Experten hatte im Schnitt mit einem Plus von 2,0 Prozent gerechnet. Die japanische Regierung ernannte den renommierten Ökonomen Kazuo Ueda als Nachfolger des am 8. April aus dem Amt scheidenden BoJ-Chefs Haruhiko Kuroda. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.410) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Fokus von der Makroseite klar auf die US-Verbraucherpreisdaten um 14.30 Uhr. Im Umfeld der Veröffentlichung ist mit hoher Volatilität zu rechnen. Daneben sind die BIP-Daten aus der Eurozone von Interesse. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von MTU, Ceconomy, Tui, Bilfinger und Coca-Cola. Pfeiffer Vacuum hatte bereits gestern Abend das Zahlenwerk für 2022 präsentiert. Die Aktie tendierte nachbörslich rund 2 Prozent schwächer. Die Aktie des Essenslieferanten Delivery Hero könnte heute unter einer gestern Abend bekannt gegebenen Ausgabe einer Wandelanleihe leiden. Im nachbörslichen Handel verlor sie über 3 Prozent.