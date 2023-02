Nächste Unterstützungen:

15.320/15.327

15.270/15.271

15.202-15.246

Nächste Widerstände:

15.404-15.409

15.488-15.520

15.561/15.570

Mit Blick auf den Stundenchart trifft die Notierung auf aktuellen Widerstand am 38,2%-Fibonacci-Retracement der vorausgegangenen dynamischen Abwärtswelle vom Hoch bei 15.659 Punkten und formte dort eine Doji-Kerze. Gelänge heute ein Stundenschluss oberhalb der Hürde bei 15.404-15.409 Punkten könnte sich der Bounce zunächst in Richtung 14.488-15.520 Punkte fortsetzen. Erst darüber käme es zu einer nennenswerten Aufhellung des kurzfristigen Chartbildes. Weitere Widerstände bei 15.561/15.570 Punkten und 15.659 Punkten würden im Erfolgsfall in den Fokus rücken. Nächster Support befindet sich heute bei 15.320/15.327 Punkten. Darunter würden die Abwärtsrisiken wieder in den Vordergrund rücken mit möglichen nächsten Auffangbereichen bei 15.270/15.271 Punkten und 15.202-15.246 Punkten. Die letztgenannte Zone ist nun als kurzfristig kritisch zu werten. Deren nachhaltige Unterschreitung würde eine Ausdehnung der Korrektur in Richtung 14.989/14.997 Punke nahelegen mit Zwischenetappe bei 15.108-15.155 Punkten.