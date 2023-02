Die Aktie von Thyssenkrupp (WKN: 750000) hatte im März 2021 ein Rallyhoch bei 12,03 EUR markiert und ging anschließend in einen zyklischen Bärenmarkt über. Oberhalb des im September vergangenen Jahres verzeichneten 2-Jahres-Tiefs bei 4,17 EUR konnte sie einen bedeutenden Boden ausbilden und die 200-Tage-Linie signifikant überwinden. Bis auf ein am 27. Januar gesehenes 7-Monats-Hoch bei 7,60 EUR haussierte der Anteilsschein, bevor den Bullen die Puste ausging. Die darunter geformte mehrwöchige obere Umkehrformation wurde schließlich im gestrigen Handel nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen komplettiert. Begleitet von extrem hohem Volumen sackte die Notierung unter den horizontalen Support bei 6,82 EUR, die Trendlinie vom Reaktionstief im November 2022 und die 50-Tage-Linie auf ein 6-Wochen-Tief. Im charttechnischen Fokus steht nun die erreichte kritische Ziel- und Supportzone bei 6,00-6,29 EUR, wo sich unter anderem das Spiegelungsziel der Top-Formation, eine überwundene mehrmonatige Abwärtstrendlinie, die 200-Tage-Linie sowie ein Fibonacci-Cluster befinden. Können die Bullen diese Zone per Tagesschluss verteidigen, könne sich die jüngste Kursschwäche noch als kurzlebig entpuppen. Darunter würde sich hingegen auch das mittelfristige Chartbild beginnen einzutrüben mit möglichen nächsten Zielen bei 5,85/5,88 EUR, 5,64/6,68 EUR und 5,48/5,50 EUR. Ein Rutsch unter 5,08-5,18 EUR würde schließlich ein Wiedersehen mit dem Tief vom vergangenen September nahelegen. Mit Blick auf die Oberseite entstünde mit einem Tagesschluss oberhalb von 6,53 EUR ein Indiz für eine mögliche Erholungsbewegung in Richtung 6,70 EUR und 6,76-6,92 EUR. Erst mit einem Tagesschluss über 6,92 EUR würde sich das kurzfristige technische Bild leicht aufhellen. Unmittelbar bullish würde es wieder oberhalb von 7,08-7,31 EUR. Die Saisonalität gestaltet sich derzeit negativ. Laut dem Datenanbieter Seasonax verzeichnete die Aktie im Zeitraum vom 15. Februar bis zum 23. März in acht der vergangenen zehn Jahre Abgaben. Die Durchschnittsrendite betrug minus 12,05 Prozent (Median: -7,57%).