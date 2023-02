Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Dienstag nach einer zunächst freundlichen Tendenz am Ende die negativen Vorzeichen. Belastet wurde die Stimmung von höher als erwarteten US-Inflationsdaten und deutlich anziehenden Anleiherenditen. Der DAX schloss 0,11 Prozent tiefer bei 15.381 Punkten. MDAX und TecDAX verloren 0,62 und 0,09 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 47 Gewinner und 50 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 52 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Banken (+0,94%) die Nase vorne, gefolgt von Telekommunikationswerten (+0,84%). Deutliche Abgaben verbuchten derweil die Sektoren Einzelhandel (-2,42%) und Chemie (-1,19%). Deutsche Bank verbesserte sich an der DAX-Spitze um 1,60 Prozent. Es folgten Bayer (+1,53%), Volkswagen (+1,42%) und Brenntag (+1,20%). MTU sackte als Schlusslicht nach der Vorlage von Geschäftszahlen um 4,05 Prozent ab. Im MDAX brach Thyssenkrupp ebenfalls nach Zahlen um 10,42 Prozent ein.

An der Wall Street notierte der Dow Jones Industrial zur Schlussglocke 0,46 Prozent tiefer bei 34.089 Punkten. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 konnte hingegen um 0,71 Prozent auf 12.591 Zähler zulegen. An der NYSE gab es 1.483 Kursgewinner und 1.574 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 52 Prozent. Es gab 102 neue 52-Wochen-Hochs und zwölf Tiefs. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um fünf Basispunkte auf ein 6-Wochen-Hoch bei 3,77 Prozent. Der US-Dollar zeigte sich nach den Inflationsdaten derweil kaum verändert. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,15 Prozent höher bei 1,0741 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 1,20 Prozent auf 79,18 USD. Gold handelte an der Comex 0,20 Prozent fester bei 1.866 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh belastet von den negativen Vorgaben von der Wall Street auf breiter Front schwächer. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,13 Prozent tiefer bei 163,92 Punkten. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,46 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.393) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst auf die Daten zur Industrieproduktion in der Eurozone. Am Nachmittag stehen dann die US-Daten zum Einzelhandelsumsatz und zur Industrieproduktion im Fokus. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Dic Asset, Kering, Glencore und Kraft Heinz. United Internet erfreute gestern Abend seine Anleger mit der Nachricht, 2 Millionen eigene Aktien einzuziehen und damit das Grundkapital zu reduzieren. Im nachbörslichen Handel ging es mit der Aktie um rund 8 Prozent nach oben. Airbnb (nachbörslich: +9,95%) präsentierte gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street besser als erwartete Quartalszahlen und einen optimistischen Ausblick.