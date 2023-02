Die Gerresheimer-Aktie (WKN: A0LD6E) hatte im November 2020 ein Rekordhoch bei 103,70 EUR markiert und schwenkte anschließend in einen Bärenmarkt über. Bis auf ein 7-Jahres-Tief bei 46,66 EUR sackte die Notierung ab, bevor im vergangenen September eine Rally startete, die weiterhin intakt ist. Der Aufschwung beförderte den Wert über alle relevanten gleitenden Durchschnittslinien bis auf ein 12-Monats-Hoch bei 76,20 EUR. Zuletzt konsolidierte er die Rally unterhalb dieser Marke. Mit Blick auf den Langfristchart würde ein nachhaltiger Ausbruch darüber, insbesondere per Wochenschluss, eine große Trendwende bestätigen. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 81,10 EUR und 85,00-87,25 EUR. Auf der Unterseite verfügt der Anteilsschein über nächsten Support bei 70,90 EUR. Ein Rutsch darunter würde kurzfristige Abwärtsrisiken in Richtung 66,25/67,77 EUR und 60,35/62,53 EUR mit sich bringen. Unterhalb der letztgenannten Zone würde schließlich das Szenario einer Bodenbildung zunächst negiert. Das Unternehmen wird am 23. Februar die Quartalszahlen präsentieren.