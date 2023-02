Der deutsche Aktienmarkt präsentierte sich zur Wochenmitte nach starken US-Konjunkturdaten fest. Der DAX stieg um 0,82 Prozent auf 15.506 Punkte. MDAX und TecDAX verzeichneten Aufschläge von 1,13 und 0,73 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 80 Gewinner und 16 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 73 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW sackte den dritten Tag in Folge um 1,25 Punkte auf ein 2-Wochen-Tief bei 17,66 Zählern ab. Stärkste Sektoren waren Industrie (+2,39%), Medien (+1,25%) und Technologie (+1,08%). Abgaben verbuchten lediglich die Sektoren Versorger (-0,32%), Pharma & HealthCare (-0,14%) und Banken (-0,08%). MTU zog an der DAX-Spitze um 4,13 Prozent an. Brenntag verbesserte sich dahinter um 3,71 Prozent. Hier stützte eine Kaufempfehlung seitens der Citigroup. Charttechnisch löste die Aktie eine mehrtägige Konsolidierung nach oben auf und markierte ein 8-Monats-Hoch. Deutsche Bank verlor als Schlusslicht nachrichtenlos 1,23 Prozent.

An der Wall Street schloss der Dow Jones Industrial 0,11 Prozent fester bei 34.128 Punkten. Der Nasdaq 100 zog um 0,77 Prozent auf 12.688 Zähler an. 56 Prozent der Werte an der NYSE notierten zur Schlussglocke im Plus. Das Aufwärtsvolumen lag bei 65 Prozent. 84 neuen 52-Wochen-Hochs standen sieben Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries kletterte nach überraschend starken Einzelhandelsumsätzen um vier Basispunkte auf ein 6-Wochen-Hoch bei 3,81 Prozent. Die Edelmetalle standen unter Druck. Gold büßte an der Comex 0,93 Prozent auf 1.848 USD ein. WTI-Öl verbilligte sich nach deutlich stärker als erwartet gestiegenen Lagerbeständen um 0,52 Prozent auf 78,65 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,31 Prozent höher bei 165,46 Punkten. Vor allem Technologiewerte waren gesucht. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Aufschlag von 0,17 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.593) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die um 14.30 Uhr anstehenden US-Daten zu den Erzeugerpreisen, den Baubeginnen und Baugenehmigungen, den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und dem Philadelphia-Fed-Index. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Airbus, Commerzbank, Hella, Jost Werke, Nestle und Air Liquide. Bereits gestern nach der Schlussglocke an der Wall Street erfreute Cisco Systems (nachbörslich: +3,22%) mit besser als erwarteten Quartalszahlen und einer Anhebung des Jahresausblicks. Bei Infineon und Aurubis finden die Hauptversammlungen statt.