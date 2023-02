Nächste Unterstützungen:

15.437

15.366/15.386

15.222-15.246

Nächste Widerstände:

15.520/15.526

15.561/15.570

15.659

Im Fokus steht nun die kurzfristig bedeutende Hürde bei 15.520/15.226 Punkten. Vorbörslich notiert der DAX bereits darüber. Ein Stundenschluss jenseits der Zone würde das bearishe Szenario einer Kopf-Schulter-Umkehr im Stundenchart negieren. Das übergeordnete Konsolidierungsgeschehen bliebe jedoch intakt. Nächste Barrieren liegen im Erfolgsfall bei 15.561/15.570 Punkten und 15.659 Punkten. Darüber würde der mittelfristige Aufwärtstrend bestätigt mit nächsten potenziellen Zielen bei 15.737 Punkten und 15.816-15.913 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite befinden sich die Bullen heute in einer starken Position, solange der nächste Support bei 15.437 Punkten nicht unterschritten wird. Deutlicher eintrüben würde sich die kurzfristige Ausgangslage unterhalb der weiteren Unterstützung bei 15.366/15.386 Punkten. In diesem Fall wäre ein Test der kritischen Supportzone bei 15.222-15.246 Punkten einzuplanen, deren Unterschreitung per Tagesschluss für eine ausgedehnte Korrekturphase sprechen würde.