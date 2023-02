Die CECONOMY-Aktie (WKN: 725750) hatte nach einer Zwischen-Hausse im Januar 2021 ein zyklisches Hoch bei 6,02 EUR ausgebildet und tendierte anschließend südwärts. Der Bärenmarkt schickte sie bis auf ein im September 2022 verbuchtes Allzeittief bei 1,10 EUR hinab. Seither läuft ein mittelfristiger Erholungstrend. Im Januar konnte sich die Notierung oberhalb der 200-Tage-Linie etablieren. Die 50-Tage-Linie kreuzte die 200-Tage-Linie vor wenigen Tagen von unten nach oben (Golden Cross). Nach mehrtägiger Seitwärtskonsolidierung und der Vorlage der Quartalszahlen brach der Wert am 15. Februar dynamisch und begleitet von hohem Volumen aus der Konsolidierung nach oben aus und verzeichnete ein 7-Monats-Hoch. Potenzielle nächste Kursziele und Widerstände lauten 2,79 EUR und 2,91-2,98 EUR. In der letztgenannten Zone befinden sich aktuell die Rückkehrlinie des Trendkanals, das 100%-Projektionsniveau der ersten Erholungswelle sowie das 38,2%-Fibonacci-Retracement des Bärenmarktes. Ein nachhaltiger Ausbruch darüber würde mögliches Anschlusspotenzial in Richtung 3,56/3,69 EUR und eventuell 4,14-4,34 EUR indizieren. Nächster Support für den Fall eines Rücksetzers liegt bei 2,39-2,43 EUR. Kritisch zur Aufrechterhaltung des bullishen Chartbildes ist die Zone 2,07-2,12 EUR. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung zunächst 1,65 EUR.