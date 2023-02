Am deutschen Aktienmarkt überwogen am Donnerstag die positiven Vorzeichen. Der DAX schloss 0,18 Prozent fester bei 15.534 Punkten. Der MDAX der mittelgroßen Werte rückte um 1,32 Prozent vor. Gegen den Trend verlor der TecDAX 0,16 Prozent. In den drei Indizes gab es 60 Gewinner und 37 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 72 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Banken (+6,11%) klar die Nase vorne. Hier beflügelten starke Zahlen und ein optimistischer Ausblick der Commerzbank (+11,60%). Heute Abend entscheidet die Deutsche Börse über einen möglichen Aufstieg des MDAX-Wertes in die oberste Börsenliga. Schwach tendierte derweil der Sektorindex für Finanzdienstleister (-1,28%). Die darin enthaltenen Immobilienwerte litten unter steigenden Marktzinsen. Im DAX gewann Deutsche Bank 3,94 Prozent hinzu. Den Spitzenplatz im Leitindex nahm Airbus (+4,91%) nach besser als erwarteten Jahreszahlen ein. Zalando büßte als Schlusslicht ohne Nachrichten 2,29 Prozent ein.

An der Wall Street verlor der Dow Jones Industrial nach gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten und falkenhaften Kommentaren aus den Reihen der US-Notenbank 1,26 Prozent auf 33.697 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 sackte um 1,93 Prozent auf 12.442 Zähler ab. 71 Prozent der Werte an der NYSE mussten Abschläge hinnehmen. Das Abwärtsvolumen lag bei 70 Prozent. Es gab 79 neue 52-Wochen-Hochs und 14 Tiefs. Der US-Dollar wertete gegenüber den meisten anderen Hauptwährungen auf. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,22 Prozent schwächer bei 1,0674 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries stieg um fünf Basispunkte auf ein 2-Monats-Hoch bei 3,86 Prozent. Gold handelte an der Comex kaum verändert bei 1.846 USD. WTI-Öl verbilligte sich um 0,65 Prozent auf 78,08 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 1,16 Prozent tiefer bei 162,54 Punkten. Vor allem Technologiewerte standen unter Druck. Der HSTECH-Index in Hongkong verlor 1,70 Prozent. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,42 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.445) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die deutschen Erzeugerpreise und den Index der Frühindikatoren in den USA. Mercedes-Benz verkündete gestern Abend nach Xetra-Schluss ein Aktienrückkaufprogramm im Umfang bis zu 4 Milliarden EUR. Der Autobauer steht daneben mit seinen Jahreszahlen im Fokus. Daneben gibt es Geschäftszahlen unter anderem auch von der Allianz, Sartorius, Swiss Re, Air France-KLM und Uniper.