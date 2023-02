Nächste Unterstützungen:

15.417/15.421

15.366

15.222-15.270

Nächste Widerstände:

15.560

15.634/15.659

15.737

An der technischen Ausgangslage ergeben sich keine Veränderungen. Seit dem 2. Februar bewegt sich der DAX in einer engen Handelsspanne zwischen 15.246 Punkten und 15.659 Punkten. Das kurzfristige Bias ist neutral innerhalb des intakten mittelfristigen Aufwärtstrends. Im heutigen Handel ist die nächste Supportzone bei 15.417/14.421 Punkten relevant. Eine signifikante Verletzung per Stundenschluss würde nun ein erstes Indiz für eine weitere Abwärtswelle vom Hoch bei 15.659 Punkten liefern. Eine weitere Triggermarke befindet sich bei 15.366 Punkten. Darunter würde die potenzielle Ziel- und Unterstützungsregion bei derzeit 15.222-15.270 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Können die Bullen diese Zone nicht verteidigen, droht eine ausgedehnte Korrektur und Dynamisierung des Abschwungs mit Zielrichtung 14.906-15.000 Punkte. Nächster Widerstand lässt sich bei 15.560 Punkten ausmachen. Darüber wäre ein erneuter Vorstoß in Richtung 15.634/15.659 Punkte zu erwarten. Jenseits dieser Zone würde schließlich der übergeordnete Aufwärtstrend bestätigt mit möglichen nächsten Zielen bei 15.737 Punkten und 15.816-15.913 Punkten.