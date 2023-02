Diese Analyse wurde am 20.02.2023 um 07:21 Uhr erstellt.

Die Allianz-Aktie (WKN: 840400) war ausgehend vom Corona-Crash-Tief bei 117,10 EUR im März 2020 bis auf ein im Februar 2022 gesehenes 2-Jahres-Hoch bei 232,50 EUR angestiegen. Die an dieser Hürde (zyklisches Hoch aus dem Jahr 2020 bei 232,60 EUR) gestartete Abwärtskorrektur führte die Notierung bis auf ein im September verbuchtes Tief bei 156,22 EUR zurück. Dort übernahmen die Bullen wieder das Ruder und initiierten eine sehr dynamische fünfwellige Rally bis auf 224,25 EUR. Die darunter am 9. Februar geformte bearishe Shooting-Star-Kerze stellte zugleich einen Fehlausbruch (Bullenfalle) aus der vorausgegangenen Konsolidierung dar. Mit dem am Freitag erfolgten Kursrutsch nach Veröffentlichung der Quartalszahlen trübte sich das kurzfristige Chartbild weiter ein. Der Anteilsschein verletzte die untere Begrenzung der mehrwöchigen Seitwärtsrange bei 218,30 EUR und sackte begleitet von hohem Handelsvolumen bis auf ein 5-Wochen-Tief bei 213,10 EUR ab. Dort leitete der Support der steigenden 50-Tage-Linie eine deutliche Erholungsbewegung ein. Kurz- bis mittelfristig kritisch ist nun der Unterstützungsbereich 211,80-213,14 EUR. Ein Tagesschluss darunter würde eine signifikante Ausdehnung der laufenden Korrekturphase nahelegen mit möglichen nächsten Zielen und Auffangbereichen bei 208,20 EUR, 205,40-206,85 EUR und 197,30-200,70 EUR. Zu einer Eintrübung des übergeordneten Chartbildes käme es erst im Falle der Verletzung der Supportregion bei derzeit 189,84/190,24 EUR, wo sich unter anderem die nordwärts drehende 200-Tage-Linie befindet. Nächster Widerstand lässt sich bei 218,30/218,95 EUR und aktuell 220,45 EUR (20-Tage-Linie) ausmachen. Ein Tagesschluss darüber oder ein Intraday-Anstieg über das Reaktionshoch bei 221,55 EUR würden nun bullishe Signale im kurzfristigen Zeitfenster mit potenziellem Ziel 224,25/224,55 EUR generieren. Darüber würde schließlich der mittelfristige Aufwärtstrend bestätigt mit nächsten Ausdehnungszielen bei 227,28/228,51 EUR und 231,14/232,60 EUR.