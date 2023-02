Die Aktie der Mercedes-Benz Group (WKN: 710000) – ehemals Daimler – hatte ausgehend vom im November 2021 verzeichneten Mehrjahreshoch eine Korrekturphase gestartet, die sie bis auf im Juli 2022 gesehene 50,19 EUR zurückwarf. Darüber konnte der Wert eine untere Umkehrformation in Gestalt eines Doppelbodens ausbilden. Mit dem dynamischen und von hohem Volumen begleiteten Kursanstieg vom 10. November über die zuvor deckelnde 200-Tage-Linie sowie den Durchbruchspunkt der Doppelboden-Formation bei 61,66 EUR übernahmen die Bullen das Ruder. Zuletzt konnte der Anteilsschein nach der Veröffentlichung der Geschäftszahlen begleitet von hohem Handelsvolumen eine mehrtägige Konsolidierung nach oben auflösen. Bis auf 75,55 EUR ging es im gestrigen Handel nach oben, bevor Gewinnmitnahmen einsetzten, die auf Basis des Tagescharts zur Ausbildung einer bearishen Shooting-Star-Kerze führten. Zugleich befinden sich die markttechnischen Indikatoren im überkauften Terrain. Mit Blick auf die Saisonalität neigt der Wert zudem gemäß Daten von Seasonax im Zeitraum vom 21. Februar bis 23. März deutlich zur Schwäche. Die Luft nach oben erscheint daher derzeit dünn. Preislich könnte ein Tagesschluss oberhalb der gestrigen Kerze bei 75,55 EUR die Notierung weiter in Richtung der wichtigen Hürde bei 77,90 EUR befördern, bevor sich das Thema Konsolidierung oder Korrektur wieder in den Vordergrund rücken würde. Im Falle eines Rücksetzers würde sich die Region 73,15-73,54 EUR (Kurslücke vom 17. Februar) als nächster potenzieller Auffangbereich anbieten. Ein Tagesschluss unter 73,15 EUR würde kurzfristige Abwärtsrisiken in Richtung 70,69-71,11 EUR und eventuell 65,28-69,24 EUR mit sich bringen. Erst darunter käme es zu einer Eintrübung auch der mittelfristigen Chartsituation.