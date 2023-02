Der deutsche Aktienmarkt trat zum Wochenstart weitgehend auf der Stelle. Impulse von der Wall Street blieben aufgrund eines US-Feiertages aus. Das von der EU-Kommission ermittelte Verbrauchervertrauen im Euroraum hellte sich im Februar weiter auf. Der Index stieg den fünften Monat in Folge auf minus 19,0 Punkte, den höchsten Stand seit Februar 2022. Er befindet sich damit jedoch weiterhin unterhalb seines langfristigen Durchschnitts. Der DAX schloss 0,03 Prozent tiefer bei 15.478 Punkten. MDAX und TecDAX gaben um 0,19 respektive 0,06 Prozent nach. In den drei genannten Indizes gab es 56 Gewinner und 39 Verlierer. Aufwärtsvolumen und Abwärtsvolumen hielten sich dabei die Waage. Mit Blick auf die Sektorenperformance waren Chemiewerte (+0,99%) am stärksten gesucht, gefolgt von Versicherungen (+0,44%) und Automobilwerten (+0,34%). Am schwächsten präsentierten sich Banken (-2,47%), Technologiewerte (-0,96%) und Industrietitel (-0,89%). BASF belegte ohne Nachrichten die DAX-Spitze mit einem Plus von 1,67 Prozent. Die Aktie überwand damit ihre 20-Tage-Linie und markierte ein 2-Wochen-Hoch. Airbus büßte als Schlusslicht nach Gewinnmitnahmen 2,24 Prozent ein. Das Papier hatte in der vergangenen Woche angetrieben von besser als erwarteten Geschäftszahlen 10,59 Prozent zulegen können.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,70 Prozent tiefer bei 162,59 Punkten. Die Aktie der Großbank HSBC tendierte in Hongkong nach Veröffentlichung besser als erwarteter Quartalszahlen rund 1,7 Prozent schwächer. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,45 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.433) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Einkaufsmanagerindizes in der Eurozone, Großbritannien und den USA sowie auf den ZEW-Index der Konjunkturerwartungen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Adva, Elringklinger, Home Depot und Walmart.