Die Puma-Aktie (WKN: 696960) hatte eine zyklische Hausse durchlaufen, die die Notierung vom Corona-Crash-Tief bei 40,00 EUR im März 2020 bis auf ein im November 2021 verzeichnetes Rekordhoch bei 115,40 EUR beförderte. Anschließend übernahmen die Bären das Ruder und schickten sie bis auf ein am 4. November 2022 gesehenes 2-Jahres-Tief bei 41,31 EUR. Die an diesem Tag geformte High-Wave-Kerze leitete einen mittelfristigen Erholungstrend ein, der weiterhin intakt ist. Nach der Überwindung der 200-Tage-Linie konnte der Anteilsschein bis auf ein 6-Monats-Hoch bei 67,34 EUR vorstoßen. Dort startete zuletzt eine Abwärtskorrektur. Mit dem gestrigen Kursrutsch wurde eine zweite Abwärtswelle bestätigt und die steigende 50-Tage-Linie verletzt. Als potenzielles nächstes Korrekturziele fungiert das Supportcluster bei 58,98/59,00 EUR, wo sich das letzte Reaktionstief und die 200-Tage-Linie befinden. Darunter wäre eine unmittelbare Ausdehnung in Richtung 56,78-57,40 EUR plausibel. Kann sich der Wert spätestens dort stabilisieren, erscheint eine zeitnahe Fortsetzung des mittelfristigen Aufwärtstrends wahrscheinlich. Falls nicht, müssten fortgesetzte Abgaben in Richtung 54,32 EUR und 51,25-52,26 EUR eingeplant werden. Nächste Widerstände lassen sich aktuell bei 60,02 EUR, 61,24 EUR und 62,39/62,66 EUR ausmachen. Ein Tagesschluss oberhalb von 64,10 EUR würde das mögliche Ende der laufenden Korrekturphase indizieren. Das Unternehmen wird am 1. März seine Quartalszahlen vorlegen.