Nächste Unterstützungen:

15.222-15.301

15.108-15.151

14.906-15.500

Nächste Widerstände:

15.434-15.455

15.500

15.532-15.560

Der Index verbleibt innerhalb seiner seit dem 2. Februar etablierten Handelsspanne. Die Supportzone 15.222-15.301 Punkte ist kurzfristig kritisch. Eine nachhaltige Verletzung, insbesondere per Tagesschluss, würde aus der laufenden Konsolidierung eine deutlichere Abwärtskorrektur machen. Nächste potenzielle Ziele und Auffangbereiche lauten in diesem Fall 15.108-15.151 Punkte und 14.906-15.000 Punkte. Der übergeordnete Aufwärtstrend würde hierdurch noch nicht in seinem Bestand gefährdet. Mit Blick auf die Oberseite liegen nächste Barrieren bei 15.434-15.455 Punkten, 15.500 Punkten und 15.532-15.560 Punkten. Darüber (Stundenschlusskursbasis) würde eine neuerliche Attacke auf die kritische Hürde bei 15.634/15.659 Punkten signalisiert.