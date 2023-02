Nächste Unterstützungen:

15.315/15.322

15.222-15.290

15.108-15.151

Nächste Widerstände:

15.436/15.455

15.532-15.560

15.634/15.659

Mit dem Bruch einer mehrtägigen Abwärtstrendlinie richtet sich der Blick nun auf die nächste Ziel- und Widerstandsregion 15.436/15.455 Punkte. Ein signifikanter Stundenschluss darüber würde mögliche nächste Ziele bei 15.532-15.560 Punkten und 15.634/15.659 Punkten in den Fokus rücken. Erst mit einem nachhaltigen Ausbruch über die letztgenannte Zone entstünde ein Anschlusskaufsignal im Rahmen des intakten mittelfristigen Aufwärtstrends. Nächster Support liegt aktuell bei 15.315/15.322 Punkten. Darunter würde ein neuerlicher ernsthafter Test der kritischen Zone bei derzeit 15.222-15.290 Punkten signalisiert. Deren nachhaltige Verletzung wäre bearish und würde den Übergang aus der aktuellen Konsolidierung in eine kräftigere Abwärtskorrektur nahelegen. Nächste potenzielle Ziele und Auffangbereiche lauten in diesem Fall 15.108-15.151 Punkte und 14.906-15.000 Punkte.