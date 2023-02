Die Aktie des Windanlagenherstellers Nordex (WKN: A0D655) war ausgehend vom im Jahr 2015 bei 31,78 EUR markierten Mehrjahreshoch bis auf ein im März 2020 verzeichnetes Tief bei 5,20 EUR gefallen. Die anschließende Rally beförderte sie bis zum 6. April des vergangenen Jahres auf ein zyklisches Hoch bei 27,37 EUR. Anschließend orientierte sich der Wert wieder südwärts. Oberhalb des im Oktober dieses Jahres verbuchten Verlaufstiefs bei 7,23 EUR gelang schließlich zuletzt die Ausbildung eines mehrmonatigen Bodens. Dieser wurde am 15. November mit dem von hohem Handelsvolumen begleiteten Ausbruch über das Widerstandscluster bei 11,10/11,27 EUR komplettiert. Es resultierte aus dem Reaktionshoch vom August und der 200-Tage-Linie. Nachfolgend konnte der Anteilsschein auch die primäre Abwärtstrendlinie aus dem Weg räumen und bis zum 18. Januar auf ein 9-Monats-Hoch bei 15,15 EUR haussieren. Am dort befindlichen Widerstands- und Zielcluster bestehend aus dem Spiegelungsziel des Doppelbodens und dem 38,2%-Fibonacci-Retracement, leitete eine bearishe Doji-Kerze eine Konsolidierungsphase ein, die weiter andauert. Kurzfristig relevant ist nun die nächste Supportzone bei 13,72-13,83 EUR. Deren Verletzung, insbesondere per Tagesschluss, würde den Start einer zweiten Abwärtswelle und den Übergang in eine deutlichere Korrekturphase nahelegen. Ein plausibles Korrekturziel lautet in diesem Fall 12,86-12,95 EUR mit Zwischenetappen bei 13,46 EUR und 13,29 EUR. Unterhalb von 12,86 EUR müssten fortgesetzte Abgaben in Richtung zunächst 12,57 EUR und 11,71-12,13 EUR eingeplant werden. Mit Blick auf die Oberseite verfügt der Wert über eine nächste Hürde bei 14,65/14,72 EUR. Ein Tagesschluss darüber sowie ein nachhaltiger Break über 15,15 EUR würden nun Anschlusskaufsignale im dominanten Aufwärtstrend darstellen. Potenzielle nächste Ziele lauten im Erfolgsfall 15,58/15,66 EUR, 15,86 EUR und 16,30 EUR. Auf Sicht mehrerer Monate wäre ein Vorstoß in Richtung 17,00-17,53 EUR vorstellbar.