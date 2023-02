Der deutsche Aktienmarkt tendierte am Donnerstag freundlich. Der DAX gewann 0,49 Prozent auf 15.476 Punkte hinzu. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 0,88 beziehungsweise 0,64 Prozent. In den drei Indizes gab es 71 Gewinner und 26 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 77 Prozent. Mit Blick auf die Sektorenperformance hatten Technologiewerte (+1,65%) die Nase vorne, gefolgt von den Sektoren Industrie (+1,12%) und Transport (+1,08%). Schwach präsentierten sich lediglich die Sektoren Konsum (-0,50%) und Versicherungen (-0,33%). Der Volatilitätsindex VDAX-NEW sank um 1,05 Punkte auf 19,07 Zähler. Siemens Energy zog an der DAX-Spitze ohne Nachrichten um 2,96 Prozent an. Ebenfalls gesucht waren E.ON (+1,71%), Vonovia (+1,66%) und Infineon (+1,62%). Stärkste Verlierer im Leitindex waren FMC (-5,22%) und Fresenius SE (-4,82%). Der Anteilsschein der Munich Re gab in Reaktion auf die Veröffentlichung der Quartalszahlen am Ende um 1,76 Prozent nach. Zwischenzeitlich wesentlich deutlichere Verluste konnte das Papier eindämmen. Zwar hatte der weltgrößte Rückversicherer einen überraschend starken Gewinn einfahren können, doch monierten einige Analysten das Anlageergebnis sowie die Schaden-Kosten-Quote.

An der Wall Street verabschiedete sich der Dow Jones Industrial nach einem volatilen Geschäft und gemischt ausgefallenen Konjunkturdaten 0,33 Prozent fester bei 33.154 Punkten aus dem Handel. Der technologielastige Nasdaq 100 kletterte um 0,94 Prozent auf 12.180 Zähler. 64 Prozent der Werte an der NYSE konnten zulegen. Das Aufwärtsvolumen lag bei 56 Prozent. Es gab 57 neue 52-Wochen-Hochs und 28 Tiefs. Am Devisenmarkt waren der Yen sowie die Rohstoffwährungen Neuseeland-Dollar, Austral-Dollar und Kanada-Dollar gesucht. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,04 Prozent tiefer bei 1,0601 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries fiel nach zwischenzeitlicher Markierung eines Mehrmonatshochs um fünf Basispunkte auf 3,88 Prozent. Gold verbilligte sich an der Comex um 0,60 Prozent auf 1.830 USD. Rohöl der US-Sorte WTI verteuerte sich nach Lagerbestandsdaten um 2,03 Prozent auf 75,45 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,38 Prozent tiefer bei 159,94 Punkten. Besonders deutlich unter Druck standen Aktien in Hongkong. Der HSI büßte 1,43 Prozent ein. Vor allem Technologiewerte wurden von den Anlegern gemieden. Freundlich tendierte der japanische Nikkei 225 (+1,14%). Der S&P Future notierte zuletzt nahezu unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.512) ein Handelsstart im Plus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite zunächst vor allem auf die deutschen BIP-Daten zum vierten Quartal. Am Nachmittag könnten die US-Daten zu den persönlichen Ausgaben und Einkommen, dem PCE-Preisindex, dem Verbraucherstimmungsindex der Universität Michigan und den Neubauverkäufen für Impulse sorgen. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von BASF und Holcim. Koenig & Bauer legte bereits gestern Abend Zahlen oberhalb der eigenen Erwartungen vor. Nach Handelsschluss wird die Aktie der Commerzbank die Linde-Aktie im DAX ersetzen. Im MDAX rückt Nordex für die Commerzbank nach.