Nächste Unterstützungen:

15.409-15.455

15.322-15.334

15.222-15.290

Nächste Widerstände:

15.543-15.560

15.634/15.659

15.737

An der übergeordneten Ausgangslage ergeben sich keine Veränderungen. Der Index befindet sich seit dem 2. Februar in einer Seitwärtskonsolidierung der mittelfristigen Rally. Das kurzfristige Chartbild ist entsprechend noch neutral zu werten. Saisonalität und Sentiment senden derweil Warnsignale, dass aus der laufenden Konsolidierung eine deutlichere Abwärtskorrektur werden könnte. Nächste Widerstände liegen heute bei 15.543-15.560 Punkten und 15.634/15.659 Punkten. Darüber entstünde ein bullishes Anschlusssignal mit nächstem Ziel 15.737 Punkte. Unterstützt ist der Index aktuell bei 15.409-15.455 Punkten. Darunter müssten Abgaben in Richtung 15.322-15.334 Punkte und 15.222-15.290 Punkte eingeplant werden. Die nachhaltige Verletzung der letztgenannten Zone würde den Bären den technischen Vorteil im kurzfristigen Zeitfenster verschaffen. Potenzielle nächste Korrekturziele liegen in diesem Fall bei 15.108-15.151 Punkten und 14.906-15.000 Punkte.