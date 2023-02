Die Aktie der Software AG (WKN: A2GS40) hatte ausgehend vom Corona-Crash-Tief bei 21,60 EUR im März 2020 eine dynamische Rally bis auf ein im September 2020 markiertes 2-Jahres-Hoch bei 44,50 EUR gezeigt. Seither bewegt sie sich längerfristig südwärts. Die letzte mittelfristige Abwärtswelle drückte die Notierung vom Erholungshoch im Januar bei 27,16 EUR bis auf ein in der vergangenen Woche verzeichnetes 9-Jahres-Tief bei 18,48 EUR. Die letzten Wochenkerzen zeigten eine abnehmende Schwungkraft. Am 22. Februar formte der Wert eine bullishe Doji-Tageskerze auf einem Fibonacci-Extensionsniveau. Die extrem überverkauften markttechnischen Indikatoren haben eine positive Divergenz zur Preiskurve ausgebildet. Eine technische Erholungsbewegung würde daher nun nicht überraschen. Ein solcher Bounce könnte den Anteilsschein in Richtung 19,56-19,84 EUR und eventuell 20,18-20,86 EUR befördern. Darüber würde sich das technische Bild moderat aufhellen mit möglichen Ausdehnungszielen bei 21,80 EUR und 22,66 EUR und 22,82 EUR. Ein Rutsch unter 18,46/18,48 EUR per Tagesschluss würde hingegen ein bearishes Anschlusssignal liefern. Als potenzielles nächstes Kursziel fungiert in diesem Fall der Bereich 17,54/17,71 EUR. Darunter befinden sich relevante Auffangregionen bei 16,09 EUR und 14,97 EUR.