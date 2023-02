Der deutsche Aktienmarkt knüpfte zum Wochenstart nicht an die schwache Tendenz vom Freitag an. Stattdessen kam es zu einer kräftigen Erholungsbewegung. Der DAX zog um 1,13 Prozent auf 15.381 Punkte an. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 0,89 respektive 1,03 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 79 Gewinner und 17 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen dominierte klar mit 87 Prozent. Der Volatilitätsindex VDAX-NEW sackte um 1,02 Punkte auf 19,43 Zähler ab. Alle Sektorenindizes notierten im grünen Bereich. Am kräftigsten nach oben tendierten die Sektoren Banken (+2,91%), Telekommunikation (+1,39%) und Industrie (+1,29%). Der DAX-Rückkehrer Commerzbank feierte mit einem Plus von 4,81 Prozent an der Spitze des Leitindex ein erfolgreiches Comeback. Continental und Siemens Healthineers gewannen dahinter 3,11 beziehungsweise 3,05 Prozent. Für adidas ging es um 1,4 Prozent nach oben. Hier stützten Meldungen, wonach sich der Sportartikelhersteller mit Kanye West über einen Verkauf der Restbestände an Schuhen geeinigt habe. Zalando büßte als Schlusslicht 0,48 Prozent ein. BASF notierte 0,37 Prozent schwächer.

An der Wall Street kletterte der Dow Jones Industrial um 0,22 Prozent nach oben auf 32.889 Punkte. Der von Technologiewerten geprägte Nasdaq 100 verbesserte sich um 0,74 Prozent auf 12.058 Zähler. An der NYSE gab es 1.845 Gewinner und 1.241 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 53 Prozent. 72 neuen 52-Wochen-Hochs standen 25 Tiefs gegenüber. Der US-Dollar wertete nach schwachen Daten zum Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter gegenüber allen anderen Hauptwährungen ab. EUR/USD stieg um 0,60 Prozent auf 1,0608 USD. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um drei Basispunkte auf 3,92 Prozent nach. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich um 0,71 Prozent auf 75,78 USD. Gold handelte an der Comex mit einem Aufschlag von 0,39 Prozent bei 1.824 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,09 Prozent fester bei 158,37 Punkten. Die japanische Industrieproduktion sank im Januar mit 4,6 Prozent gegenüber dem Vormonat so kräftig wie seit acht Monaten nicht mehr. Der S&P Future notierte zuletzt unverändert. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (15.359) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf den Chicagoer Einkaufsmanagerindex und den Index des US-Verbrauchervertrauens. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Bayer und Aixtron. Bereits gestern nach Xetra-Schluss lieferten Flatexdegiro, Patrizia, Zeal Networks und PVA TePla ihre Zahlenwerke ab.