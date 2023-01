Die Aktie des im DAX notierten Dialysespezialisten Fresenius Medical Care (WKN: 578580) bewegt sich ausgehend vom im Jahr 2018 bei 93,82 EUR markierten Rekordhoch in einem langfristigen Abwärtstrend. Zuletzt verbuchte sie Ende Oktober in unmittelbarer Rufweite zu einer bedeutenden Unterstützung (zyklisches Tief aus dem Jahr 2009 bei 25,51 EUR) ein 13-Jahres-Tief bei 25,95 EUR. Die dort geformte bullishe Piercing-Line-Kerze triggerte einen Erholungstrend, der weiterhin intakt ist. In den vergangenen Wochen konsolidierte der Wert am Widerstandsbereich, der aus der Abwärtslücke vom 22. September resultiert. Auf der Unterseite wirkte die steigende 50-Tage-Linie stützend. Am Freitag bildete der Anteilsschein eine bearishe Shooting-Star-Kerze an der fallenden 100-Tage-Linie knapp unterhalb der oberen Begrenzung der aktuellen Stauzone aus. Das kurzfristige technische Bias ist neutral zu werten. Mit einem signifikanten Tagesschluss oberhalb der aktuellen Barriere bei 30,61-31,40 EUR entstünde ein bullishes Anschlusssignal. Zugleich würde sich das mittelfristige Chartbild weiter aufhellen. Auf Sicht mehrerer Wochen wäre dann ein Vorstoß in Richtung 35,37 EUR und eventuell 37,69 EUR vorstellbar. Die fallende 200-Tage-Linie verläuft aktuell bei 41,44 EUR. Mit Blick auf die Unterseite ist die Supportzone bei 28,96-29,40 EUR kritisch. Deren nachhaltige Verletzung per Tagesschluss würde den Bären den technischen Vorteil verschaffen. Fortgesetzte Abgaben in Richtung 27,55 EUR und anschließend 25,51-26,19 EUR müssten in diesem Fall eingeplant werden.