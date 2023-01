Diese Analyse wurde am 02.01.2023 um 07:56 Uhr erstellt.

Der DAX konnte am Freitag nicht an die schwungvolle Vortagesrally anknüpfen. Nach einer schwachen Eröffnung rutschte er in zwei Abwärtswellen bis auf ein kurz vor Handelsschluss verzeichnetes Tief bei 13.923 Punkten.