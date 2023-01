Der Euro-Bund-Future befindet sich nach einer langfristigen Top-Bildung unterhalb des Rekordhochs in einem Bärenmarkt. Die letzte mittelfristige Abwärtswelle schickte die Notierung vom am 7. Dezember bei 143,38 Punkten gesehenen Zwischenhoch bis auf ein im gestrigen Handel intraday bei 132,60 Punkten verbuchtes Mehrjahrestief hinab. Dort startete eine dynamische Erholungsbewegung, die den Kurs wieder über das letzte Verlaufstief vom Oktober beförderte. Dabei formte der Zinskontrakt eine bullishe Reversalkerze (Engulfing) auf Basis des Tagescharts. Zuvor hatten die Momentum-Oszillatoren im überverkauften Terrain eine positive Divergenz zur Preiskurve ausgebildet. Somit ist eine erhöhte Wahrscheinlichkeit für eine deutlichere technische Gegenbewegung im kurzfristigen Zeitfenster zu unterstellen. Als potenzielles nächstes Erholungsziel fungiert das 23,6%-Fibonacci-Retracement bei 135,14 Punkten. Ein signifikanter Anstieg darüber würde mögliche Ausdehnungsziele bei 136,72 Punkten und 137,99 Punkten in den charttechnischen Fokus rücken. Zu einer nennenswerten Aufhellung des mittelfristigen Chartbildes käme es erst im Falle eines nachhaltigen Anstiegs über die breite Hürde bei aktuell 138,75-141,70 Punkten. Ein Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 132,60 Punkten würde derweil das Erholungsszenario negieren und im Rahmen des damit bestätigten dominanten Abwärtstrends unmittelbare Risiken in Richtung zunächst 130,00-131,47 Punkte mit sich bringen.