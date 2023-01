Nächste Unterstützungen:

14.014/14.030

13.976

13.905-13.923

Nächste Widerstände:

14.096/14.099

14.161-14.197

14.250-14.264

Ihm gelang es damit, die am Freitag verletzten Unterstützungen in Gestalt der 50-Tage-Linie und 100-Stunden-Linie signifikant zurückzuerobern. Übergeordnet verbleibt der Index jedoch in einer seit dem 16. Dezember etablierten Schiebezone zwischen 13.792 Punkten und 14.161 Punkten innerhalb der die Notierung volatil hin- und herpendelt. Er konsolidiert hierbei den vorausgegangenen Kursrutsch vom am 13. Dezember bei 14.676 Punkten verzeichneten Rallyhoch. Ein heutiger Anstieg über die aktuelle Hürde bei 14.096/14.099 Punkten würde für fortgesetzte Kursavancen in Richtung zunächst 14.161-14.197 Punkte und eventuell 14.250-14.264 Punkte sprechen. Darüber würde sich das kurzfristige Bild deutlicher aufhellen mit nächstem Ziel bei 14.316-14.376 Punkten. Mit Blick auf die Unterseite verfügt die Notierung über nächste Supportbereiche bei 14.014/14.030 Punkten und 13.976 Punkten. Ein erstes prozyklisches Signal zugunsten der Bären entstünde unterhalb von 13.905-13.923 Punkten.