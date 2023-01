Die Aktie des Windanlagenherstellers Nordex (WKN: A0D655) war ausgehend vom im Jahr 2015 bei 31,78 EUR markierten Mehrjahreshoch bis auf ein im März 2020 verzeichnetes Tief bei 5,20 EUR gefallen. Die anschließende Rally beförderte sie bis zum 6. April 2021 auf ein zyklisches Hoch bei 27,37 EUR. Anschließend orientierte sich der Wert wieder südwärts. Oberhalb des im Oktober vergangenen Jahres verbuchten Verlaufstiefs bei 7,23 EUR gelang schließlich zuletzt die Ausbildung eines mehrmonatigen Bodens. Dieser wurde am 15. November mit dem von hohem Handelsvolumen begleiteten Ausbruch über das Widerstandscluster bei 11,10/11,27 EUR komplettiert. Es resultierte aus dem Reaktionshoch vom August und der 200-Tage-Linie. Nachfolgend konnte der Anteilsschein auch die primäre Abwärtstrendlinie aus dem Weg räumen und bis auf ein am Montag verzeichnetes 8-Monats-Hoch bei 13,36 EUR vorstoßen. Die an diesem Tag geformte bearishe Reversalkerze und die zuletzt rückläufige Schwungkraft machen die Aktie nun anfällig für eine mögliche Verschnaufpause. Bestätigt würde dieses Szenario mit einem Tagesschluss unterhalb des aktuellen Supports bei 12,48-12,57 EUR. In diesem Fall würde ein Pullback in Richtung 11,84/11,91 EUR, 11,64 EUR oder 10,85-11,10 EUR nicht überraschen. Das übergeordnete Chartbild bleibt bullish, solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig unterboten wird. Mit Blick auf die Oberseite würde eine Herausnahme der beiden nächsten Widerstandsbereiche 13,36-13,63 EUR und 13,93/14,19 EUR ein Indiz für eine mögliche Beschleunigung des mittelfristigen Aufwärtstrends liefern. Das nächste bedeutende ausstehende Ziel in diesem Zeitfenster lautet 14,93/14,96 EUR. Darüber wäre eine Ausdehnung in Richtung 17,30-18,73 EUR vorstellbar.