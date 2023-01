Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) hatte im März 2020 ein Dekadentief bei 37,36 EUR markiert. Die anschließende Hausse beförderte sie bis auf im April 2021 verzeichnete 72,88 EUR. Seither befanden sich die Bären übergeordnet am Ruder. Zuletzt näherte sich der Wert am 28. September vergangenen Jahres mit einem Verlaufstief bei 37,90 EUR dem Tief aus dem Jahr 2020 bis auf unmittelbare Rufweite an. Die an diesem Tag geformte bullishe Hammer-Kerze triggerte eine dynamische Erholungsrally, die bis auf ein Mitte November erreichtes 5-Monats-Hoch bei 51,80 EUR hinaufführte. In den vergangenen Wochen korrigierte der Anteilsschein diesen Kursschub. Die vergangenen drei Handelstage zeigten ein Comeback der Bullen. Begleitet von ordentlichem Volumen haussierte das Papier bis in fast an das November-Hoch. Für das mittel- bis langfristige Chartbild ist nun die aktuelle Widerstandszone 51,28-53,53 EUR kritisch. Deren nachhaltige Überwindung würde den mittelfristigen Aufwärtstrend bestätigen und zugleich eine große Bodenbildung komplettieren. Im Erfolgsfall wäre auf Sicht mehrerer Monate ein Vorstoß in Richtung 62,46-65,70 EUR vorstellbar. Zwischenziele lauten dann 56,06 EUR, 58,91 EUR und 60,39 EUR. Mit Blick auf die Unterseite verfügt der Wert über eine massive Supportzone bei 45,01-47,64 EUR. Solange diese nicht unterschritten wird, verfügen die Bullen über den technischen Vorteil. Darunter wäre hingegen ein neuerlicher Test der langfristig bedeutsamen Unterstützungsregion 37,36-39,33 EUR einzuplanen.