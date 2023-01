Der deutsche Aktienmarkt setzte zur Wochenmitte seine Erholungsbewegung beschleunigt fort. Stützend wirkten Daten, die einen weiter nachlassenden Inflationsdruck signalisierten. So gingen sowohl die Teuerungsraten bei den deutschen Importpreisen als auch bei den französischen Verbraucherpreisen deutlicher als erwartet zurück. Der DAX schloss 2,18 Prozent fester bei 14.491 Punkten. MDAX und TecDAX legten um 2,05 beziehungsweise 1,84 Prozent zu. In den drei genannten Indizes gab es 85 Gewinner und 12 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen betrug 93 Prozent. Alle Sektorenindizes endeten im positiven Terrain. Am stärksten gesucht waren die Sektoren Banken (+4,24%) und Versicherungen (+3,54%). Aufgrund der Erwartung eines nachlassenden Zinsdrucks standen zudem Immobilienwerte hoch in der Gunst der Anleger. Vonovia haussierte an der DAX-Spitze um 5,41 Prozent. Deutsche Bank und adidas verbesserten sich dahinter um 5,27 und 4,93 Prozent. Einzige DAX-Verlierer waren RWE (-2,40%) und Deutsche Börse (-1,09%).

An der Wall Street belastete ein falkenhaftes Fed-Protokoll am Abend nur kurzzeitig. Der Dow Jones Industrial notierte zur Schlussglocke 0,40 Prozent höher bei 33.270 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 stieg um 0,48 Prozent auf 10.915 Zähler. 78 Prozent der Werte an der NYSE verbuchten Kursgewinne. Das Aufwärtsvolumen lag bei 86 Prozent. 65 neuen 52-Wochen-Hochs standen 19 Tiefs gegenüber. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries sackte um zehn Basispunkte ab auf 3,69 Prozent. Rohöl der US-Sorte WTI verbilligte sich belastet von weiter dominierenden Nachfragesorgen um 5,07 Prozent auf 73,03 USD. Gold kletterte an der Comex um 0,70 Prozent auf 1.859 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh auf breiter Front von der freundlichen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,48 Prozent fester bei 158,36 Punkten. Klarer Outperformer waren erneut Aktien aus China und Hongkong. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem leichten Abschlag von 0,06 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.458) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Erzeugerpreisdaten aus der Eurozone und die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe aus den USA. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von Walgreens Boots Alliance.