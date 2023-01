Die Aktie von Thyssenkrupp (WKN: 750000) hatte im März 2021 ein Rallyhoch bei 12,03 EUR markiert und befindet sich seither in einem zyklischen Bärenmarkt. Oberhalb des im September vergangenen Jahres verzeichneten 2-Jahres-Tiefs bei 4,17 EUR startete eine Erholung, die sich zu einer bedeutenden Bodenbildung entwickeln könnte. Mit dem gestrigen von hohem Volumen begleiteten Kursschub aus einer mehrwöchigen Konsolidierung über die 200-Tage-Linie steht nun die kritische Widerstandszone unter Beschuss, deren nachhaltige Überwindung den Boden komplettieren würde. Sie erstreckt sich aktuell von 6,46 EUR bis 6,69 EUR. Ein signifikanter Ausbruch darüber, insbesondere per Wochenschluss, würde mittelfristiges Anschlusspotenzial in Richtung 7,88-8,29 EUR und eventuell 8,75/9,21 EUR signalisieren. Zwischengeschaltete Ziele lauten im Erfolgsfall 6,99-7,08 EUR und 7,33/7,34 EUR. Unterstützt ist der Wert derzeit als Nächstes bei 6,16/6,17 EUR. Darunter entstünden Abwärtsrisiken in Richtung 5,85 EUR und 5,50-5,68 EUR. Solange sich die Notierung per Tagesschluss oberhalb der letztgenannten Zone behaupten kann, bleiben die Bullen in einer starken Position. Unmittelbar bearish würde es erst wieder mit einem Rutsch unter 4,91-5,08 EUR.