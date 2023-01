Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich zum Wochenstart erneut von der freundlichen Seite. Der DAX schloss 1,25 Prozent fester auf einem Mehrmonatshoch bei 14.793 Punkten. MDAX und TecDAX verbuchten Aufschläge von 2,19 beziehungsweise 2,11 Prozent. In den drei genannten Indizes gab es 83 Gewinner und 15 Verlierer. Das Aufwärtsvolumen lag bei 85 Prozent. Alle Sektoren bis auf Versorger (-0,41%) konnten zulegen. Am stärksten präsentierten sich Finanzdienstleister (+2,63%) und Einzelhandelswerte (+2,61%). Sartorius (+5,84%) belegte ohne Nachrichten die DAX-Spitze, gefolgt von Porsche AG (+4,28%), Vonovia (+3,64%) und Merck (+3,15%). Bayer zog um 2,59 Prozent an und erreichte intraday ein 5-Wochen-Hoch. Hier beflügelte ein Medienbericht, wonach der aktivistische Investor Jeff Ubben über die Gesellschaft Inclusive Capital Partners einen Anteil von mehr als 400 Millionen Euro an dem Chemie- und Pharmakonzern hält

An der Wall Street kamen die Notierungen deutlich von den Tageshochs zurück. Der Dow Jones Industrial schloss nach zwischenzeitlicher Markierung eines Mehrwochenhochs 0,34 Prozent tiefer bei 33.518 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 konnte derweil ein Plus von 0,62 Prozent über den Tag retten und endete bei 11.108 Zählern. 59 Prozent der Werte an der NYSE wiesen zur Schlussglocke positive Vorzeichen auf. Das Aufwärtsvolumen lag bei 61 Prozent. Es gab 100 neue 52-Wochen-Hochs und neun Tiefs. Der US-Dollar blieb unter Druck. EUR/USD notierte gegen Ende des New Yorker Handels 0,90 Prozent höher bei 1,0741 USD. Dies war das höchste Niveau seit dem vergangenen Juni. Die Rendite zehnjähriger US-Treasuries gab um zwei Basispunkte auf 3,53 Prozent nach. Gold verteuerte sich an der Comex um 0,32 Prozent auf 1.876 USD. WTI-Öl notierte 1,38 Prozent fester bei 74,79 USD.

Die asiatischen Aktienmärkte präsentierten sich heute früh überwiegend von der schwachen Seite. Der MSCI Asia Pacific Index handelte 0,23 Prozent tiefer bei 161,41 Punkten. In Tokio konnte der Nikkei 225 nach dem Feiertag deutlichere Zugewinne verbuchen. Der S&P Future notierte zuletzt mit einem Abschlag von 0,18 Prozent. Für den DAX wird gemäß der vorbörslichen Indikation (14.720) ein Handelsstart im Minus erwartet.

Heute richtet sich der Blick von der Makroseite auf die Daten zur französischen Industrieproduktion. Von Interesse ist daneben ein von der schwedischen Riksbank veranstaltetes Symposium mit Reden unter anderem von EZB-Direktorin Schnabel und Fed-Chairman Powell. Unternehmensseitig gibt es Geschäftszahlen unter anderem von About You Holding. Airbus veröffentlicht die Zahlen zum Auftragseingang und zu den Auslieferungen im Jahr 2022. Die Autobauer BMW, Mercedes-Benz und Audi präsentieren ebenfalls ihre Absatzzahlen für das vergangene Jahr.